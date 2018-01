Maremoto mata na Índia e Tailândia Uma fonte militar informou que cerca de 300 pessoas morreram em Sri Lanka, arrastadas por ondas gigantescas. Na Indonésia, sobiu para 50 o número de mortes. Já no arquipélago de Andaman, Golfo de Bengala, na Índia, mais de cem pessoas podem ter morrido num maremoto que atingiu a região, informam fontes oficiais. Catorze pessoas morreram e muitas estão desaparecidas nos balneários da costa da Tailândia, depois que um poderoso terremoto estremeceu o sudeste da Ásia neste domingo informou um funcionário do centro de atenção a desastres de Bangcoc. As mortes ocorreram em Songkhla, Phuket, Krabi, Phang Nga y Surat Thani, lugares que atraem milhares de turistas por causa de suas praias. Na ilha de PhangNga, outro ponto turístico perto de Phuket, muitas pessoas ficaram ilhadas nos telhados das casas, informou o funcionário.