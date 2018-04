Margaret Thatcher deve deixar hospital na 2ª feira Um porta-voz da ex-primeira-ministra da Grã-Bretanha, Margaret Thatcher, disse que ela sairá do hospital na segunda-feira, após ter sido submetida a uma cirurgia no braço. Mark Worthington disse hoje que Thatcher está se recuperando bem e vai voltar para sua própria casa. A ex-premiê passou por um cirurgia no início deste mês para a colocação de um pino do braço, depois de ter se machucado ao cair em sua casa, em Londres.