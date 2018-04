Margareth Thatcher é hospitalizada após fraturar braço A ex-primeira-ministra do Reino Unido, Margareth Thatcher, foi internada no Hospital Chelsea and Westminster, em Londres, depois de sofrer uma fratura no braço, informou um porta-voz de seu escritório. Thatcher, de 83 anos, caiu em sua residência e está em observação no hospital. Os médicos inicialmente decidiram liberá-la, mas voltaram atrás por causa de sua idade. Thatcher foi a primeira mulher a ocupar o posto de premiê no Reino Unido e esteve no cargo entre 1979 a 1990.