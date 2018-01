Margareth Thatcher sofre derrame A ex-primeira ministra da Inglaterra Margaret Thatcher sofreu um pequeno derrame. Conforme informou sua filha Carol Tatcher neste sábado, à BBC de Londres, o incidente ocorreu durante as férias de fim de ano. Segundo Carol, o incidente foi ?muito, muito pequeno? e disse ainda que, aos 76 anos, sua mãe está ?preocupada... mas não angustiada?. O jornal The Times informou que Thatcher passou mal durante a comemoração do seu 50.º aniversário de casamento com o marido Denis, na Ilha da Madeira, em Portugal. Thatcher passou dois dias no hospital, segundo o jornal, para resolver problemas de coordenação motora e de fala, mas teve uma rápida recuperação. Thatcher, que ficou conhecida como a ?Dama de Ferro? no auge de sua administração, nos anos 80, agora é a Baronesa Thatcher e eventualmente representa a Rainha Elizabeth II em compromissos sociais. Thatcher, primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra, governou a Inglaterra de 1979 a 1990. Seu novo livro Statecraft (Política) está prestes a ser publicado na Inglaterra.