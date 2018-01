Marianne, o símbolo francês, vai mudar de rosto de novo Marianne tem sido a primeira dama francesa por séculos, uma imagem anônima de beleza e virtude que se tornou o símbolo do país, depois da Revolução Francesa. Hoje, o primeiro-ministro Jean-Pierre Raffarin lançou um concurso nacional para renovar sua imagem nos selos postais. Os correios já haviam dado um novo rosto a Marianne em 1997. Para o primeiro redesenho do século 21, artistas amadores terão a oportunidade de participar ? é a primeira vez que o público é convidado a criar um novo selo de Marianne. A única exigência do concurso é que o selo deve mostrar uma ?Marianne que apoia o meio ambiente e os valores fundamentais do país?. Alguns exemplos de desenhos, fornecidos pelos correios, mostram uma Marianne infantil e inocente com uma flor na boca ou uma Marianne sedutora, com olhos de corça. Um juri selecionará 100 finalistas, depois do prazo final de 15 de março para entrega dos trabalhos. O público, então, os avaliará, reduzindo a escolha a três, até 4 de julho. O presidente Jacques Chirac escolherá o desenho vencedor, que será impresso em três bilhões de selos que estarão disponíveis a partir de 2005. Acredita-se que a Marianne original foi modelada a partir de uma moça pobre, do interior, que trabalhava como empregada para ajudar a família. O pintor Eugène Delacroix retratou Marianne de busto nu, com uma bandeira francesa em uma mão e uma baioneta na outra, liderando as massas revolucionárias. Esse quadro, de 1830, está exposto no Museu do Louvre. Marianne era uma beleza anônima até 1969, quando o presidente Charles de Gaulle decidiu que a sensual Brigitte Bardot simbolizaria a mulher francesa moderna e a atriz foi usada como modelo para bustos de Marianne, que ornamentaram prefeituras por toda a França. Depois disso, a estrela Catherine Deneuve e a atriz e supermodel Laetitia Casta seguiram-se na galeria de beldades que encarnaram Marianne.