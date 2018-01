Marido cobra indenização do amante da mulher Um homem roubou o coração de sua mulher, então Albert Edwin Holcombe Jr. apresentou queixa. Um júri decidiu que o coração quebrado do ex-marido vale US$ 175.000, valor que o amante, Harry Stevens, foi condenado a pagar por destruir um casamento. Segundo Holcombe, foi o caso mantido por Stevens com sua hoje ex-mulher, Andrea Holcombe, que levou o casamento à ruína. Em sua defesa, Stevens argumentou que, quando entrou em cena, já não havia mais amor entre o casal. Segundo os arquivos do caso, Harry e Andrea casaram-se em 1980, separaram-se de fato em 1998 e divorciaram-se em 1999. Andrea Holcombe, em seu depoimento, disse que o casamento era ?inexistente? já em 1996. Harry e Andrea tiveram três filhos.