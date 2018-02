Marido é condenado por estuprar a própria mulher Um júri em Dublin condenou nesta quinta-feira um homem de 46 anos por estuprar a própria mulher, no primeiro caso em que um processo desse tipo chega ao fim na história jurídica da Irlanda. Os jornalistas foram proibidos de divulgar o nome do condenado e da mulher, que, ao testemunhar durante o julgamento de quatro dias na sede do Tribunal Criminal Central, disse ter sido estuprada pelo marido em 1997 semanas após o nascimento do sétimo filho do casal. A mulher, de 36 anos, disse ao juiz, Paul Carney, que o marido a estuprou enquanto o novo bebê dormia na cama do casal e as outras crianças dormiam em quartos próximos. "O que mais eu poderia fazer senão continuar deitada? Eu não poderia gritar", testemunhou a mulher, que se separou do marido em 1999, após dez anos de casamento. O júri, composto de oito homens e quatro mulheres, decidiu por unanimidade considerar o homem culpado. O condenado, um operário da construção civil da cidade de Sligo, no oeste da Irlanda, havia de início admitido ser culpado, depois mudou a declaração para não-culpado na primeira audiência sobre o caso, em 2000. Ele ficou em liberdade sob fiança nesta quinta-feira, mas sob a condição de comparecer perante o tribunal em 25 de outubro para ouvir a sentença. A pena máxima para estupro na Irlanda é a prisão perpétua.