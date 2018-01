Marido infecta mulher com HIV e tem que pagar US$ 120 mil Um homem foi condenado pela Justiça sul-africana a pagar perto de US$ 120 mil a sua mulher por transmitido a ela o vírus que causador da aids, o HIV. Na semana passada, o juiz Naren Pandya deu ganho de causa à esposa pelos danos causados "pela dor, sofrimento, angústia e perda de amenidades da vida", além das despesas médicas. A mulher conheceu o réu em dezembro de 1995 e se mudou para Moçambique para viver com ele dois meses depois. Os dois se casaram em março de 1998. Em agosto do mesmo ano, um médico chamou os dois para uma consulta depois de o marido ter sofrido uma cirurgia de urgência. ?Meu marido e eu estávamos sentados e o médico perguntou: ?Seu marido não lhe contou sobre o que ele tem??, contou a mulher a um jornal local, que não colocou identificou o casal. A mulher então descobriu que o marido sabia que era soropositivo quando eles se conheceram, mas preferiu esconder o fato dela. Apesar do choque, a mulher tomou conta do marido, alegando que qualquer pessoa que esteja doente merece ser cuidada. Ele a deixou em abril. ?Ele roubou minha vida, impondo uma sentença de morte para mim e negando-se a ser responsável por tudo isso. Maridos soropositivos ou que tenham aids devem contar isso para suas esposas?, afirmou.