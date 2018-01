Marido suspeito de matar esposa grávida é preso nos EUA O norte-americano Scott Peterson, de 30 anos, foi preso nesta sexta-feira como principal suspeito da morte de sua mulher grávida. Os corpos de Laci Peterson e do feto da criança foram encontrados está semana na baía de São Francisco, nos Estados Unidos. ?Scott será acusado de homicídio qualificado e poderá ser condenado à pena de morte. Não há outros suspeitos neste caso?, disse o procurador Jim Brazelton. Segundo o procurador-geral de San Diego, Bill Lockyer, a prisão de Peterson só aconteceu graças ao rastreamento de suas ligações na área de San Diego, local onde moram seus pais. O suspeito foi levado para a prisão do condado de Stanislaus, no norte da Califórnia, e se apresentará na próxima semana diante do tribunal. A prisão acontece seis dias depois dos corpos de Laci Peterson e seu bebê serem encontrados a menos de 5 km do local onde Scott Peterson disse ter ido pescar no dia em que ambos desapareceram. Os corpos foram identificados nesta sexta-feira após um exame com amostras de DNA dos pais de Scott e Laci Peterson. Um porta-voz da família de Laci Peterson disse que os familiares estão transtornados com a confirmação das mortes, mas aliviados por terem finalmente uma resposta após vários meses de incertezas. O mistério sobre o desaparecimento da professora grávida, de 27 anos, tem sido acompanhado pela opinião pública norte-americana desde seu desaparecimento, na véspera do natal. Em janeiro, Scott admitiu que teve um caso com outra mulher, mas negou ter qualquer ligação com o desaparecimento da esposa.