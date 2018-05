Marine pega 15 anos por matar iraquiano Uma corte marcial sentenciou ontem o sargento dos Fuzileiros Navais dos EUA Lawrence G. Hutchins a 15 anos de prisão pelo assassinato de um civil iraquiano durante busca a um rebelde na cidade de Hamdania, em 2006. Hutchins também foi rebaixado com desonra. Ele é o primeiro membro do grupo de oito marines declarado culpado no caso.