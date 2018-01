Marines americanos são atacados a tiros no Haiti Fuzileiros navais (marines) americanos foram atacados a tiros em um parque industrial, e desconhecidos dispararam contra uma concessionária de automóveis na noite de quinta-feira, em um indício dos desafios que as forças de manutenção da paz e o novo primeiro-ministro do Haiti, Gerard Latortue, devem enfrentar. Os disparos ocorreram pouco depois de um tiroteio diante do Palácio Nacional entre policiais e manifestantes que pediam o retorno do exilado presidente Jean-Bertrand Aristide. Dois adolescentes morreram e outras 11 pessoas ficaram feridas. Duas rádios locais informaram sobre uma terceira vítima um taxista supostamente decapitado por milicianos de Aristide, mas não houve confirmação oficial. Hoje, Latortue questionou a decisão de Aristide de deixar o exílio na República Centro-Africana para instalar-se na Jamaica, a apenas 200 quilômetros do Haiti.