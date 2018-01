Marines do Golfo se juntarão à caçada à Al-Qaeda no Afeganistão Cerca de 2.000 fuzileiros navais Americanos, que estão a bordo de navios ancorados no Golfo Pérsico, serão enviados ao Afeganistão para se unirem à caçada a militantes da Al-Qaeda e do Taleban, informaram hoje oficiais de defesa dos EUA. Os marines pertencem à 22ª Unidade Expedicionária da Marinha e estão a bordo de três navios. De acordo com militares, tal deslocamento, além de servir na caça a militantes, está de acordo com os planos da Marinha de incrementar a segurança no Afeganistão tendo em vista as próximas eleições no país árabe. Não há informações sobre a data da chegada dos marines no Afeganistão nem por quanto tempo eles permanecerão por lá.