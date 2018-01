Marines matam atacante da manifestação em Porto Príncipe Um dia depois de um ataque de milicianos seguidores do deposto presidente Jean-Bertrand Aristide - os "quimeras" - contra uma manifestação ter deixado seis mortos, um comandante dos marines americanos que estão no país, coronel Charles Gurganus, afirmou que um dos agressores foi morto por seus soldados. Segundo Gurganus, o miliciano disparou contra um grupo de marines que dava segurança à manifestação, na frente do palácio do governo. Os soldados responderam aos tiros e o mataram. O corpo foi levado por outros atacantes, acrescentou. Após o confronto de domingo, alguns haitianos hostilizaram os marines, acusando-os de ineficiência na tarefa de desarmar os quimeras. Entre os mortos no conflito, está o jornalista da TV espanhola Antena 3 Ricardo Ortega. Os restos mortais chegaram a Madri hoje à noite.