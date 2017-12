Marines realizam primeira ofensiva no Afeganistão Marines americanos atacaram hoje um comboio taleban, matando sete combatentes - incluindo membros da rede Al-Qaeda - na primeira ofensiva americana em terra desde a instalação de uma base dos EUA no sul do Afeganistão, duas semanas atrás. Três veículos talebans aproximaram-se de um grupo de marines fortemente armados que estavam em Humvees - utilitários que substituem o jipe - perto da cidade de Kandahar e foram atacados pelos militares americanos por terra e ar, disse o capitão David Romley, porta-voz do Corpo de Fuzileiros Navais. Ele assegurou que nenhum marine foi ferido. "O inimigo foi atingido", disse Romley. "Os combatentes mortos aparentemente pertenciam à Al-Qaeda e ao Taleban." Ele acrescentou que os corpos dos sete combatentes não foram recuperados. Segundo o porta-voz, os combatentes saltaram de seu veículo e os marines que estavam em terra o destruíram, depois pediram suporte aéreo para destruir os outros dois. Romley não soube dizer se os marines chegaram a ser alvo do fogo inimigo. Os marines que participaram do ataque contra os combatentes da Al-Qaeda e do Taleban disseram ter feito disparos de morteiros e granadas contra o comboio inimigo. O local exato do confronto não foi revelado, mas Romley disse ter ocorrido perto de Kandahar - o último bastião do movimento integrista islâmico afegão, que foi abandonado hoje. Mais tarde, três helicópteros de ataque Cobra se dispersaram após receberem informações da aproximação de um comboio inimigo, e a base americana no sul do país - conhecida como Rhino - foi posta em alerta máximo. Não ficou claro se o comboio representava uma considerável ameaça. Leia o especial