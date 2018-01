Marines respondem a ataque e matam dois haitianos Os fuzileiros navais (marines) americanos mataram a tiros dois haitianos armados, aumentando para quatro o número de pessoas mortas pelas tropas dos EUA no Haiti. O incidente ocorreu na terça-feira à noite diante da residência do ex-primeiro-ministro Yvon Neptune, um aliado do exilado presidente Jean-Bertrand Aristide. Os militares dizem que ficaram sob fogo quando tentaram impedir um ataque à residência. Em uma ampliação de sua missão, os marines americanos receberam ordens de intervir para conter atos de violência entre haitianos e desarmar pessoas que portarem armas ilegalmente. Além de desarmar as pessoas durante patrulhas, o general James T. Hill, chefe do Comando Sul dos EUA, disse que as tropas realizarão missões com o objetivo de localizar arsenais das facções violentas. O novo primeiro-ministro haitiano, Gerard Latortue, chegou hoje ao Haiti, procedente da Flórida, para iniciar a tarefa de formar um governo de transição. Latortue disse que apenas eleições livres poderão resgatar o traumatizado país. BRASIL - O chanceler brasileiro, Celso Amorim, chamou hoje a atenção da comunidade internacional para a necessidade de reconstruir o Haiti e advertiu que esse país não necessita apenas de uma ação militar que restabeleça a ordem constitucional. "Não queremos que a cooperação (com o Haiti) se limite unicamente à força. A comunidade internacional tem de comprometer-se com a reconstrução desse país, com a participação dos próprios haitianos", declarou Amorim.