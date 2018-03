Marines retiram cidadãos estrangeiros da Libéria Helicópteros militares americanos desceram na capital da Libéria, trazendo reforços de fuzileiros navais e levando embora 17 estrangeiros. Os fuzileiros são parte de uma equipe de 41 militares enviada para reforçar a segurança da Embaixada americana. Três helicópteros com fuzileiros desceram no meio da tarde. Não está claro quantos militares chegaram no desembarque desta quarta-feira. As autoridades informam que metade da equipe de 41 soldados já havia chegado ao país na segunda-feira. O primeiro helicóptero decolou novamente com 17 trabalhadores de serviços humanitários e jornalistas. Os EUA ainda não ordenaram o abandono total da Embaixada. Enquanto isso, forças especiais francesas supervisionaram a remoção de um fotógrafo francês baleado durante os combates de sábado.