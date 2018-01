Marinha americana investiga acidente A Marinha dos EUA informou que está investigando por que o submarinho USS Greeneville , vindo à tona numa manobra de emergência, atingiu em cheio um navio que transportava estudantes japoneses, 30 quilômetros a sudeste de Pearl Harbor. Nove passageiros do navio ainda estão desaparecidos. As buscas continuam. De acordo com o almirante Thomas Fargo, ainda não está claro o que levou o acidente ?trágico e lamentável? a acontecer.