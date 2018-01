Marinha chinesa faz alerta a aeronave espiã dos EUA no Mar do Sul da China, diz CNN A Marinha chinesa alertou uma aeronave de vigilância norte-americana que voava sobre ilhas artificiais construídas por Pequim no disputado Mar da China Meridional para deixar a área oito vezes, de acordo com a CNN, que estava a bordo do voo na quarta-feira.