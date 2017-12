Marinha colombiana apreende 100 quilos de cocaína líquida A guarda costeira da Marinha colombiana apreendeu 100 quilos de cocaína líquida e quatro quilos de maconha e deteve quatro pessoas em uma operação realizada na cidade de Cartagena, segundo a rádio "Caracol". Segundo a emissora, a droga estava escondida em um veleiro de bandeira britânica que sairia de Cartagena rumo ao Panamá. Os detidos são os hondurenhos Roger Cornavaca e Sonia Yaneth Pacheco Hernández e os irmãos espanhóis Roberto e Jorge Sánchez. Com eles foram encontrados US$ 9 mil. O comandante da Unidade da Guarda Costeira do Caribe, capitão Benjamín Calle, informou que a droga estava no veleiro "Lady Kiss". Calle explicou que nos trabalhos de busca e controle foram descobertos quatro quilos de maconha, o que levou a uma inspeção minuciosa. Os especialistas encontrados os cem quilos de cocaína líquida nos tanques de combustível da embarcação. Segundo o capitão, os detidos chegaram há alguns dias a Cartagena como turistas, mas se conseguiu comprovar que têm relações com grupos de traficantes de drogas. No mercado negro, a cocaína teria um valor superior a US$ 2,5 milhões.