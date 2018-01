Marinha colombiana confisca quase 2 toneladas de cocaína Tropas da Marinha Nacional da Colômbia confiscaram neste domingo quase duas toneladas de cocaína em Virudó, uma afastada área do departamento do Chocó, no oeste do país, informaram fontes oficiais. Porta-vozes da Força Naval do Pacífico disseram que um total de 1.948 quilos de cocaína foi encontrado nessa pequena localidade. As fontes não informaram sobre detenções nem qual organização era a proprietária da droga apreendida. Nos últimos dias 11 e 14, na mesma área, conhecida também como Pizarro, no litoral do Oceano Pacífico, a Marinha confiscou 1.885 quilos de cocaína. Neste ano, lembraram os porta-vozes, a Marinha colombiana apreendeu mais de 21 toneladas da droga.