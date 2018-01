Marinha do Kuwait apreende rebocador iraquiano A Marinha do Kuwait apreendeu um rebocador iraquiano que entrou em suas águas territoriais. O anúncio foi feito pelo Ministério da Defesa kuwaitiano. De acordo com o ministro, xeque Gaber Mubarak al-Sabah, os quatro tripulantes da embarcação iraquiana foram detidos e encaminhados ao Ministério do Interior para interrogatório. O Kuwait foi invadido pelo Iraque em agosto de 1990, o que provocou a Guerra do Golfo, seis meses depois. O país é considerado um dos principais aliados dos Estados Unidos na região e um terço de seu território foi fechado, há um mês, para abrigar as tropas norte-americanas que se preparam para uma eventual guerra contra o Iraque.