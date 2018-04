Marinha dos EUA afirma que está preparada para confrontar o Irã

MANAMA - O vice-almirante Mark Fox, comandante da Marinha dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, declarou hoje no Bahrein que a capacidade militar do Irã é levada a sério, mas as que as forças norte-americanas estão preparadas para "confrontar qualquer agressão iraniana" na região.

Fox disse a jornalistas reunidos na sede da Quinta Frota da Marinha dos EUA, em Manama, que foi desenvolvida "uma ampla gama de opções potenciais a serem apresentadas ao presidente" norte-americano, Barack Obama, e "hoje a Marinha está preparada para confrontar qualquer ação hostil por parte do Irã".

Em meio a uma escalada na tensão entre Washington e Terrã, o Irã tem ameaçado interromper o fluxo de navios pelo estreito de Ormuz, por onde passa um elevado porcentual da produção de petróleo do Golfo Pérsico. As informações são da Associated Press.