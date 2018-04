Marinha enviará 2 helicópteros e equipe médica ao Haiti

O navio está a caminho do Brasil e deve atracar amanhã em Fortaleza, onde será feito o embarque da equipe brasileira e do material necessário para a operação. O Cavour será reabastecido no mar por um navio-tanque e deve chegar ao Haiti na segunda ou terça-feira.

De acordo com o contra-almirante José Aloysio de Melo Pinto, subchefe de operações do Comando de Operações Navais, o atendimento médico será útil, apesar de a chegada do porta-aviões estar prevista para três semanas depois do terremoto.

"A estrutura de saúde do país acabou e as necessidades de atendimento médico não param. Com o tempo, pode ser que essas necessidades diminuam, mas temos a informação de que o apoio médico é bem-vindo", afirmou. O espaço para os brasileiros no Cavour foi oferecido pelo Ministério da Defesa da Itália.

No porta-aviões, já estão a caminho do Haiti 6 helicópteros, 30 médicos e quase 900 tripulantes e militares italianos. O navio é equipado com duas salas de cirurgia, 35 leitos - sendo 8 para atendimento de terapia intensiva -, equipamentos de tomografia computadorizada e um laboratório.

Além dos médicos brasileiros, também embarcarão no porta-aviões 59 oficiais e praças, entre engenheiros especializados na remoção de escombros, homens do Destacamento Aéreo Embarcado e uma equipe especializada em evacuação aeromédica. A equipe brasileira deve ficar no Cavour por 30 dias, mas novos médicos e militares podem ser mandados para o porta-aviões se for necessário.

O Brasil também vai enviar ao Haiti 700 toneladas de material para assistência humanitária e para os militares que estão no país. O navio Almirante Saboia deve deixar o Rio na segunda-feira, com previsão de chegada ao país no dia 17.