Marinha iraniana lança míssil de longo alcance com sucesso

Veja também:

Veja as sanções já aplicadas contra o Irã

ESPECIAL: Tambores de guerra no Oriente Médio

ESPECIAL: O programa nuclear do Irã

HOTSITE: A tensão entre Israel e o Irã

"Este míssil, que foi projetado por especialistas iranianos, conseguiu impactar nos alvos previstos e destruí-los", afirmou Moussavi.

O foguete, denominado Ghader, tem um alcance de cerca de 200 quilômetros, é projetado para a navegação marítima e é útil para os alvos de zonas litorâneas, além de ser capaz de destruir uma embarcação de guerra.

A Marinha iraniana começou no dia 24 de dezembro as manobras navais Velayat 90, que realiza nas águas do sul do país entre o Estreito de Ormuz e o Oceano Índico.

No domingo, os comandantes militares iranianos informaram do lançamento com sucesso de um míssil de alcance intermediário terra-ar antirradar.

Está previsto que hoje, nessas mesmas manobras, a Marinha de Guerra iraniana realize um simulacro de bloqueio do estreito, segundo anunciou Moussavi.

O Irã se encontra no meio de uma polêmica por causa de seu programa nuclear, que parte da comunidade internacional, com os EUA à frente, acredita que tem uma vertente militar destinada a fabricar bombas atômicas, o que Teerã nega, ao afirmar que é exclusivamente civil e com objetivos pacíficos.

Neste contexto, personalidades dos EUA e de Israel ameaçaram o Irã com ataques para impedir o desenvolvimento de seu programa nuclear, ao que Teerã contestou que, se acontecer, responderá de forma "arrasadora".

Além de eventuais ataques contra o território de Israel e bases e navios dos EUA na região, o Irã disse que, se sofrer uma agressão ou se sentir em perigo iminente, fecharia o Estreito de Ormuz, o que poderia representar um desabastecimento de petróleo no mundo de consequências imprevisíveis.