Marinha da Itália resgata 3 mil imigrantes no Mar Mediterrâneo

MILÃO - A Marinha italiana resgatou 3.000 imigrantes a bordo de mais de uma dezena de barcos no Mediterrâneo neste sábado, 22, depois de receber pedidos de ajuda de 22 navios, disse a guarda costeira.

As operações de resgate continuavam e não estava claro para onde as pessoas seriam levadas, afirmou um porta-voz.

A Europa está lutando para lidar com fluxo recorde de refugiados enquanto imigrantes fogem da guerra em países do Oriente Médio, como a Síria.

O Mediterrâneo tornou-se o ponto de passagem mais mortal do mundo para os imigrantes. Mais de 2.300 pessoas morreram este ano na tentativa de chegar à Europa de barco, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações.

No sábado, milhares de imigrantes invadiram a fronteira da Macedônia, enquanto as forças de segurança se esforçavam para fazer cumprir um decreto para deter esse fluxo através dos Bálcãs para a Europa Ocidental. /REUTERS