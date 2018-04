Marinha mexicana encontra 10 corpos em valas comuns Um suposto membro do cartel do narcotráfico Los Zetas levou as autoridades mexicanas a dois ranchos onde foram encontradas duas valas com dez corpos no Estado de Veracruz, na costa do Golfo do México. A Marinha mexicana disse que deteve o suspeito Francisco Alvarado Martagón na terça-feira, quando ele dirigia um automóvel sem o imposto de licenciamento pago e tentou passar por uma barreira de fuzileiros navais sem parar o carro. Interrogado, Martagón disse integrar o cartel Los Zetas e revelou a existência de locais onde a organização criminosa enterrava corpos de pessoas assassinadas, tanto de cartéis rivais quanto de desafetos de Los Zetas.