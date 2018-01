Marinha nigeriana dirige-se a plataformas em greve Embarcações da Marinha nigeriana foram deslocadas para "resgatar" centenas de trabalhadores a bordo de uma plataforma de petróleo tomada por grevistas, em um impasse que já dura 11 dias e só veio à tona nesta semana. Cerca de 100 trabalhadores nigerianos mantêm 97 reféns estrangeiros a bordo de quatro plataformas de exploração de petróleo de propriedade da empresa americana Transocean, situadas a mais de 40 quilômetros da costa da Nigéria. Também há 170 reféns de origem nigeriana. O protesto começou em 19 de abril. Os grevistas exigem que a companhia retome o transporte por helicóptero entre as plataformas e o continente. A Transocean passou a transportá-los em barcos. Os grevistas também ficaram revoltados com a demissão de cinco colegas. Hoje, após cerca de quatro horas de negociações entre diretores da companhia de petróleo e líderes sindicais em Lagos, Peter Akpatason, presidente do maior sindicato do setor petrolífero da Nigéria, acusou a companhia e funcionários do governo de terem planos para usar de força a fim de encerrar o impasse. "Se eles utilizarem a força ou ferirem qualquer um dos nossos membros, nós causaremos danos à economia", ameaçou Akpatason, sem entrar em detalhes. Uma hora antes do fim da reunião, o capitão da Marinha Shinebi Hungiapuko disse que navios da força estavam sendo enviados à plataforma "para assesgurar que tudo transcorre da forma mais amigável possível". De acordo com ele, "a Marinha está lá para resgatar". Se as negociações fracassarem, "então cumpriremos nossa tarefa".