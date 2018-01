Marinhas de Rússia e Índia farão exercícios conjuntos As Marinhas de Rússia e Índia preparam-se para o início de exercícios navais conjuntos descritos como "históricos" pela armada russa. "Esses exercícios fortalecem a cooperação entre nossos países. Eles mostram nossa presença nesta área", declarou o vice-almirante Y. V. Orlov a jornalistas, a bordo do cruzador russo Moskva, da Frota do Mar Negro, ancorado ao largo de Bombaim. Oficiais de ambos os países dizem que os exercícios são parte de esforços conjuntos para fortalecer a segurança e combater o terrorismo. Nove navios russos estão atualmente na costa oeste da Índia, em seu maior deslocamento desde o colapso da União Soviética.