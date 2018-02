Mark Zuckerberg doa US$ 25 mi para combate ao ebola O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, e sua mulher, Priscilla Chan, doaram US$ 25 milhões para a Fundação CDC para o combate ao vírus ebola nesta terça-feira. O dinheiro irá financiar iniciativas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos para ajudar Guiné, Libéria, Serra Leoa e outros locais do mundo onde a doença é uma ameaça.