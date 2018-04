Mark Zuckerberg explicará vazamento de dados ao Congresso dos EUA

WASHINGTON - O fundador e CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, comparecerá ao Congresso dos Estados Unidos no dia 11 de abril para responder às perguntas dos legisladores sobre o vazamento de dados que ficou em evidência por causa do escândalo envolvendo em empresa britânica de consultoria Cambridge Analytica.

Zuckerberg, de 33 anos, responderá às perguntas dos membros da Comissão de Energia e Comércio da Câmara dos Deputados a partir das 10 horas (11 horas em Brasília) sobre "o uso e a proteção dos dados dos usuários da companhia", indicou a comissão em comunicado.

"A audiência será uma grande oportunidade para esclarecer questões fundamentais sobre a privacidade dos dados dos usuários e ajudar os americanos a entenderem melhor o que ocorre com suas informações pessoais online", enfatizaram os congressistas Greg Walden e Frank Pallone Jr., presidente e vice-presidente da comissão, respectivamente.

"Apreciamos que o sr. Zuckerberg deseje testemunhar ante o comitê, e esperamos que ele responda a nossas perguntas em 11 de abril", acrescentaram.

O comparecimento de Zuckerberg acontece depois que vieram à tona informações de que a empresa de análise de dados britânica Cambridge Analytica obteve acesso em 2014 a informações de 50 milhões de usuários do Facebook, o que poderia representar uma violação das condições de confidencialidade da companhia.

De acordo com veículos de imprensa britânicos, a empresa de análise de dados, que colaborou com a equipe de Donald Trump durante a campanha eleitoral para as eleições presidenciais de 2016 nos EUA, utilizou essas informações para desenvolver um software destinado a prever as decisões dos eleitores para poder influenciá-las.

Zuckerberg se desculpou através de um comunicado no qual reconheceu o dever da companhia de proteger os dados de seus usuários.

Neste momento, a popular rede social enfrenta pelo menos quatro processos coletivos de usuários e acionistas nos Estados Unidos por causa do vazamento de dados, bem como uma investigação da Comissão Federal de Comércio que pode render multas milionárias. / EFE e AFP