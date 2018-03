Mármore paquistanês ajuda a encher as arcas da milícia

A montanha de mármore branco reluz no sol com tamanho brilho que parece feita de neve. Durante quatro anos, a pedreira sob o monte permaneceu dormente, as suas riquezas prisioneiras de disputas tribais e da inépcia do governo neste canto das áreas tribais do Paquistão. Mas em abril, o Taleban apareceu e impôs sua mão firme. Eles encerraram a disputa tribal, exigiram o pagamento adiantado de um considerável tributo e passaram a cobrar impostos sobre cada caminhão transportando o tesouro da pedreira. Desde então, Mir Zaman, membro da tribo Masaud encarregado pelo Taleban da mineração, tem observado satisfeito os caminhões saindo da pedreira carregados com colossais rochas destinadas ao refinamento. "Com o Taleban, não se trata de um pedido. É uma questão de força", disse Zaman, filosófico ao tratar da realidade da autoridade do Taleban. Ao menos a pedreira funciona, disse ele. A conquista da pedreira de mármore de Ziarat, um bem nacional cobiçado, é um dos exemplos mais escandalosos de como o Taleban fez das áreas tribais do Paquistão muito mais do que uma base para treinamento e preparação de ofensivas contra o território afegão. Uma visita rara e sem escolta até a região, durante a qual o Taleban deteve por dois dias um repórter e um fotógrafo freelance a serviço do New York Times, revelou como o grupo está conquistando território, usando a receita dos impostos para se fortalecer e transformar-se numa força auto-suficiente. A pedreira em si já rendeu ao Taleban dezenas de milhares de dólares, disse Zaman. O domínio do Taleban sobre a pedreira dá a medida de como, nos últimos meses - com o Exército paquistanês se retirando após uma série de tratados de paz -, o Taleban aumentou o seu alcance no Paquistão por um trecho maior dos quase mil quilômetros de território acidentado ao norte do país conhecido como Áreas Tribais. Hoje, o Taleban não apenas resolve as disputas no território sob seu domínio como também cobra impostos, trafica drogas, promove o contrabando e impõe sua própria visão implacável de justiça, incluindo seus tribunais e prisões. Da segurança da região fronteiriça, eles direcionam seus combatentes e homens-bomba contra dois alvos: as forças dos EUA e da Otan do outro lado da fronteira, no Afeganistão, e as forças paquistanesas, nas grandes cidades do país. A pedreira no distrito tribal de Mohmand, localizado estrategicamente entre a cidade de Peshawar e a fronteira com o Afeganistão, é uma nova tentativa do Taleban de explorar os abundantes recursos naturais de uma região onde há grande número de operações de mineração para a extração de carvão, ouro, cobre e cromo. Entre todos os minérios das áreas tribais, o mármore de Ziarat é um dos mais valorizados para o uso em paredes e pisos caros no Paquistão e, em quantidades limitadas, no exterior. Uma entidade do governo, a Autoridade para o Desenvolvimento das Áreas Tribais, falhava havia anos na mediação da disputa entre as tribos Masaud e Gurbaz quanto à partilha dos direitos de mineração do mármore. Uma nova corporação governamental, a Companhia Paquistanesa de Desenvolvimento Mineral, ofereceu-se no ano passado para investir em equipamentos modernos, mas nem assim o Estado foi capaz de solucionar a disputa. O conflito era feroz porque as tribos sabiam que o mármore de Ziarat é de qualidade e textura particularmente excepcionais - comparáveis ao mármore italiano de Carrara. O Taleban ansiava por uma fatia do negócio. Sua reputação de brutalidade e a fraqueza do governo local permitiram à milícia encerrar a disputa imediatamente. As operações na pedreira são rudimentares, com o emprego de dinamite, que danifica o mármore e torna a produção ineficaz. Caminhões antigos arrastam-se por estradas íngremes e precárias esculpidas na encosta das montanhas para levar de lá as rochas. Mas a reabertura da pedreira parece ter beneficiado a todos. As tribos locais lucram ao lado do Taleban. Quando os caminhões chegam aos centros de processamento, o governo também recolhe impostos substanciais, equivalentes a quase o dobro da taxa cobrada pelo Taleban, diz Zaman, apesar de não ser possível confirmar esta afirmação. Até agora, disse ele, o Taleban supervisiona a operação sem muito rigor: um único combatente armado do grupo ficava num posto de controle próximo à cabana de Zaman para garantir o pagamento do imposto. Hoje, o Taleban é uma organização desagregada formada principalmente por membros da etnia pashtun, divididos em duas alas, uma de cada lado da fronteira. O líder deles em Mohmand é Abdul Wali, combatente de cerca de 30 anos que ascendeu ao poder no ano passado quando seu grupo ocupou um famoso santuário na vila de Ghazi Abad em Mohmand. Ele tem relação com o líder supremo do Taleban paquistanês, Baitullah Mehsud, um poderoso aliado da Al-Qaeda que mantém sua base no sul do Waziristão, outra parte das áreas tribais. Em conjunto com a Al-Qaeda, o Taleban tem aumentado constantemente o seu controle sobre as áreas tribais nos últimos anos, intimidando ou assassinando centenas de chefes tribais locais, que costumavam ser as autoridades tradicionais da região. Em Mohmand, o Taleban consolidou o seu controle no ano passado. Eles preencheram o vácuo deixado pelo governo vacilante, incapaz e indisposto a fazer valer sua autoridade, disse Munir Orekzei, um membro do parlamento natural de Kurram, ao sudoeste de Mohmand, um dos sete distritos das áreas tribais. "Em cada distrito o homem forte é do Taleban", disse Orekzei. "Quem disser ?sou a favor do governo? será morto." Ao mesmo tempo, os habitantes das áreas tribais crêem que alguns setores do governo paquistanês estão encorajando o Taleban no caminho rumo ao poder, disse ele. Orekzei disse que recentemente participou de uma reunião com Rehman Malik, Ministro do Interior do Paquistão, e outros líderes tribais em Peshawar. "Malik perguntou por que a população das áreas tribais não reagia ao Taleban, combatendo-o", disse Orekzei. "Respondi que as pessoas crêem que o governo está por trás do Taleban. Se elas acreditassem que o governo não incentiva o Taleban, elas lutariam." A autoridade do Taleban tornou-se tão firme nos últimos meses que os legisladores das áreas tribais não podem sequer retornar aos seus distritos, disse Orekzei.