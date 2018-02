Marmota prevê mais seis semanas de inverno nos EUA

A marmota Phil de Punxsutawney, um povoado da Filadélfia, saiu a tempo de ver sua sombra em frente aos friorentos vizinhos do Estado da Pensilvânia, o que significa que haverá mais seis semanas de inverno, de acordo com a tradição.

O Círculo Íntimo do Clube da Marmota de Punxsutawney anuncia anualmente o prognóstico de Phil, ao amanhecer, em Gobbler''s Knob, a 105 quilômetros ao nordeste de Pittsburgh. Centenas de curiosos assistiram ao anúncio em temperaturas abaixo de zero. O clube informou que, desde 1887, Phil previu quase uma centena de invernos mais longos. Em nove ocasiões, não houve prognóstico.

A tradição norte-americana ganhou fama pelo mundo após o filme "Feitiço do Tempo", de 1983, estrelado por Bill Murray. No longa, o ator interpreta um jornalista que vai cobrir o Dia da Marmota, mas depois percebe que estava preso nesse mesmo dia. Com informações da Dow Jones.