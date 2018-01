Marqueteiro de Thatcher vai vender democracia no Iraque A companhia administrada pelo marqueteiro favorito de Margaret Thatcher assessora a ocupação do Iraque, liderada pelos EUA, na transição do país para uma democracia, informam autoridades. A Bell Pottinger, liderada pelo lorde Tim Bell, é uma das primeiras companhias britânicas a conseguir um grande contrato com a Autoridade Provisória de Coalizão, que tem administrado a ocupação do Iraque desde a queda de Saddam Hussein. Segundo a imprensa britânica, o valor do contrato é de mais de US$ 5 milhões. Os EUA planejam entregar em 30 de junho o poder a um governo provisório iraquiano, que por sua vez tentará promover eleições gerais, provavelmente no ano que vem. "Nosso trabalho é comunicar os estágios que eles passarão até a eleição, informar o povo iraquiano sobre quais serão os passos e persuadi-lo a cooperar", disse lorde Bell à Associated Press. "Usaremos todas as técnicas disponíveis - rádio, tevê, panfletos, discursos, seminários...". A Bell ajudou o Partido Conservador, de Thatcher, a esmagar o Partido Trabalhista nas urnas durante toda a década de 80. A empresa representou o Partido Nacional da África do Sul nas eleições pós-apartheid e ainda representa o ex-presidente sul-africano F. W. De Klerk.