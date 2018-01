Marrocos detém suspeitos de ataque a Madri A polícia de Marrocos deteve, hoje, várias pessoas no norte do país, suspeitas dos ataques de 11 de março a Madri, segundo funcionários do governo. Todas foram presas de manhã, em Tetuão, uma cidade a 260 quilômetros ao noroeste da capital Rabat. Não foi revelado o número de detidos. Uma alta fonte do governo disse que as prisões foram ?improdutivas?, sugerindo que não trouxeram informações de importância para o caso. O ministro das Comunicações Nabil Benabdallah confirmou as detenções e disse que ?as investigações continuam de maneira incessante?. Marrocos está cooperando com as autoridades espanholas na investigação aos atentados em Madri, no qual morreram 190 pessoas e mais de 1.800 ficaram feridas. As autoridades espanholas suspeitam de estreita ligação entre os autores dos atentados e extremistas islâmicos marroquinos.