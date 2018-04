Marrocos diz que desarticulou rede ligada à Al-Qaeda

O ministério informou que a rede "estava se preparando para cometer crimes e atos de sabotagem contra os serviços de segurança e os interesses do Marrocos". Eles também estavam recrutando "ativistas" no país para enviar a locais como Afeganistão, Iraque, Somália e a região do Sahel, no oeste da África, afirmou o Ministério do Interior, citando detalhes de uma investigação liderada por um promotor.

Os 24 detidos possuíam uma pistola e munição que eles haviam roubado em um ataque a um escritório da polícia em Casablanca, afirma o texto. A polícia também apreendeu facas. A rede inclui ex-presos marroquinos, condenados por atos de terrorismo no reino, afirma o comunicado, sem dar detalhes sobre os suspeitos. Desde 2 de março, os serviços de segurança marroquinos teriam detido 30 supostos terroristas, incluindo os anunciados nesta segunda-feira. As informações são da Dow Jones.