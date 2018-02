Marrocos está disposto a acordo com a Espanha O governo marroquino está disposto a chegar a um acordo com a Espanha sobre a disputada ilhota de Perejil/Leila, localizada a 200 metros de suas praias, e se compromete a não invadí-la novamente, segundo informou nesta sexta-feira o ministro das Relações Exteriores marroquino, Mohammed Benaisa. A declaração teve boa repercussão em Madri que ocupou militarmente a ilhota na madrugada de quarta-feira, expulsando seis soldados marroquinos que se haviam instalado ali no dia 11. Mas o chanceler marroquino fez uma ressalva: "Que a Espanha deve retirar seus 75 soldados de Leila, para que possamos dialogar." Benaisa propôs o que classificou de um "retorno ao status quo anterior", de antes de 11 julho, isto é: sem presença militar no território. A ministra das Relações Exteriores espanhola, Ana Palacios, acolheu com otimismo a posição marroquina. "É evidente que é uma boa notícia a decisão do governo do Marrocos de aceitar as teses espanholas, que, alias, não são espanholas, mas de sentido comum e internacionais, de respeito às normas de direito, sem violência nem fatos consumados." A ministra disse que a questão de Perejil/Leila não tem, em si mesma, importância em razão das próprias dimensões do território em disputa. A importância, destacou, está num simbolismo fundamental. "O caso é o seguinte: não se pode admitir que entre países, no concerto internacional das nações pacíficas que respeitam o direito, alguém, de repente, passe sem gritar ´fora!´ à política de fatos consumados." Palacios acredita que os dois países restabelecerão o diálogo e manterão o clima de amizade, cooperação a boa vontade. Banaisa viajou para Paris e Bruxelas, onde pretende explicar a posição de seu país aos membros da União Européia. Na capital belga, a Comissão Européia (CE, órgão executivo da União Européia, presidido pelo italiano Romando Prodi) confirmou hoje que manterá reuniões "do mais alto nível" no domingo e na segunda-feira com o chanceler marroquino. "O encontro será da maior importância, mas ainda não estabelecemos uma pauta", disse o porta-voz da CE, Jonathan Faull. "A posição da comissão é muito clara. Queremos uma volta ao status quo de 11 de julho (quando as tropas marroquinas ocuparam a ilhota) e esta é também a posição espanhola."