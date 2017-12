Marrocos prende suposto chefe da Al-Qaeda A polícia marroquina prendeu um suposto dirigente da Al-Qaeda de 135 quilos, conhecido como "o Urso", que, segundo os serviços secretos americanos, estava reagrupando terroristas da rede em todo o mundo e pretendia atacar navios dos EUA e da Grã-Bretanha no Estreito de Gibraltar. As autoridades americanas não escondiam, nesta quarta-feira, sua satisfação pela captura do "Urso"- identificado com Abu Zubair al-Haili, saudita de nascimento e 25º na hierarquia da organização terrorista de Osama bin Laden. "Certamente teremos acesso a todas as informações obtidas deles pelos investigadores marroquinos", disse um funcionário da CIA que pediu para ficar no anominato. Segundo eles, os EUA não têm pressa em interrogar o Urso ou Al-Haili porque os marroquinos dispõem de "métodos muito persuasivos". A polícia marroquina disse ter encontrado em poder dele e de outros seis comparsas detidos na mesma blitz bombas de fabricação caseira e armas leves. "Eles planejavam atacar navios americanos e britânicos", informou em comunicado o Ministério da Justiça marroquino. Segundo a CIA, Al-Haili era um dos principais colaboradores de Abu Zubaydah, chefe de operações da Al-Qaeda, capturado em março no Paquistão pelos americanos. Ambos tinham por missão primordial recrutar terroristas para a rede em todo o mundo e submetê-los a intenso treinamento em bases no Afeganistão e outros países islâmicos da África e da Ásia. Al-Haili não estaria envolvidos em atos específicos de terrorismo, mas, segundo a CIA, dispõe de amplos conhecimentos das operações da Al-Qaeda e de suas células terroristas. Não está claro como ele chegou ao Marrocos. Sabe-se, no entanto, que buscava reagrupar os terroristas da rede de Bin Laden, desarticulada pelos bombardeios americanos no Afeganistão e com a queda do regime do Taleban. Outro extremista detido com "o Urso" foi identificado como Mohammed Haydar Zammar, de 41 anos, um cidadão alemão nascido na Síria. Ele é acusado pelas autoridades americanas de ter recrutado Mohammed Atta, o líder dos ataques terroristas de 11 de setembro nos EUA.