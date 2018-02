Marrocos reclama soberania de Ilha Perejil O Marrocos declarou nesta segunda-feira sua soberania sobre a Ilha Perejil, uma ilhota pedregosa espanhola na qual desembarcou um pequeno contingente militar marroquino na semana passada. O ministro das Relações Exteriores do Marrocos, Mohamed Benaissa, declarou que a ilha é "parte integral" de seu país, embora tenha assegurado que pretende resolver a disputa com a Espanha por vias diplomáticas. De acordo com um comunicado assinado por Banaissa, a ilha, que espanhóis chamam Perejil e os marroquinos, Leila, "sempre fizeram parte do território marroquino". "A história está cheia de ações" que demonstram que a ilha pertence ao Marrocos, afirma o chanceler. "O Marrocos conclama por um diálogo sereno e calmo a fim de evitar a militarização da região". Por sua parte, o primeiro-ministro espanhol, José María Aznar disse que a Espanha está lançando mão de todos os esforços diplomáticos a seu alcance para pôr fim à crise com o Marrocos, mas advertiu que não aceitará que seu vizinho do sul ocupe a ilha. Na última sexta-feira, doze soldados marroquinos desembarcaram na ilha e hastearam a bandeira de seu país. No sábado, a Espanha ameaçou enviar barcos de guerra. Hoje, as notícias indicavam que apenas três dos soldados marroquinos permaneciam na ilha. A Espanha, que recebeu o total apoio da União Européia, enviou vários navios armados para proteger seus enclaves, Ceuta e Melilla, no Marrocos, e a várias outras ilhas sob seu poder, mas enfatizou que também deseja resolver o assunto por meios diplomáticos. O ministro do Interior espanhol, Pedro Morenes, disse em Melilla que a Espanha "não descartava nenhuma medida legítima se necessário", caso o Marrocos se mantenha na ilhota. Em Rabat, Benaissa disse a jornalistas que seus soldados foram enviados à ilha de Perejil "como um exercício de soberania" e que permanecerão no lugar "por enquanto". O Marrocos afirmou que tem como propósito a construção de um posto de vigilância para combater o terrorismo e o tráfico de imigrantes ilegais na região. De acordo com o chanceler, o Marrocos apresentará uma série de argumentos legais e históricos à União Européia para sustentar seu pedido de soberania da ilha. Segundo ele, a ilha foi devolvida ao Marrocos em 1956, no término do protetorado espanhol no norte marroquino, e que os soldados marroquinos marcam sua presença no local desde 1970. Segundo a Espanha, a ilha, que tem apenas 800 metros de diâmetro, lhe pertence desde 1668. No entanto, a presença espanhola no local deixou de existir há cerca de 40 anos. O governo espanhol enviou uma carta de protesto à embaixada marroquina em Madri, e Benaissa indicou que havia enviado uma resposta. As relações entre a Espanha e o Marrocos pioraram nos últimos anos, e Rabat retirou seu embaixador em outubro sem dar nenhuma explicação. Os dois países têm divergências sobre pesca, imigração ilegal e tráfico de drogas. Além do mais, o Marrocos está indignado com o apoio da Espanha nas Nações Unidas ao desejo de independência do Saara Ocidental, um território anexado pelo Marrocos e que era colônia espanhola até 1976.