Mars Odissey entra na órbita de Marte A sonda Mars Odissey entrou hoje na óbrita de Marte, informou a Nasa. A sonda acionou seus propulsores para completar a manobra e alcançar o planeta vermelho, onde ficará durante dois anos. A missão, que tem custo aproximado de US$ 300 milhões, vai estudar a composição so solo e da atmosfera de Marte. A Mars Odissey ainda deve determinar se existem reservas de água congelada no planeta.