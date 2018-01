Martha Stewart é condenada a cinco meses de prisão A empresária e apresentadora de televisão americana Martha Stewart foi condenada hoje a cinco meses de prisão por conta do escândalo envolvendo uma suspeita venda de ações na Bolsa de Valores. Antes de ir para atrás das grades, porém, ela deverá cumprir cinco meses de prisão domiciliar por ter obstruído as investigações, além de ter que pagar uma multa no valor de US$ 30 mil. ?Eu voltarei?, prometeu Martha depois de ouvir a sentença. ?Não tenho medo. Lamento que o caso tenha chegado a esse ponto?. Com a voz trêmula, Martha Stewart apelou ao juiz por uma sentença mais branda, pedindo-lhe para se lembrar ?de todas das coisas boas? que ela já havia feito. Aparentemente, deu certo. Os cinco meses de prisão a que ela foi condenada ficaram bem abaixo dos 10 a 16 meses esperados. Fora do tribunal, Stewart estava bem mais confiante, dizendo que ?um pequeno incidente pessoal? tomara proporções exageradas, e prometeu não se calar. Em 27 de dezembro de 2001, em um rápido telefonema do aeroporto do Texas, às vésperas de embarcar para o México, onde passaria férias, ela vendeu mais de 3 mil ações da empresa ImClone Systems Inc., de seu amigo Sam Waksal. De acordo com a Procuradoria americana, Peter Bacanovic, antigo corretor da Merrill Lynch, teria avisado Martha de que Waksal estava tentando vender suas ações. No dia seguinte, as ações da ImClone despencaram, e Martha se livrou de um prejuízo de US$ 51 mil. Bacanovic também está sendo julgado, e deverá receber sua sentença ainda hoje. Martha e Bacanovic alegam que a venda fazia parte de um plano pré-estabelecido de se livrar das ações quando suas cotações caíssem para US$ 60. Hoje, elas são negociadas a US$ 80. Império - Martha Stewart ergueu um império de mídia estimado em US$ 1 bilhão, a Martha Stewart Living Omnimedia Inc. Depois do processo judicial em 2003, ela abandonou o cargo de CEO da empresa. Nos últimos dois anos, as ações da Omnimedia na Bolsa de Nova York já perderam metade do valor. No entanto, elas se valorizaram em mais de 30% hoje pela manhã, sendo negociadas a US$ 11,25. Apoio - O escândalo não abalou o apoio dos fãs de Martha. Antes de entrar no tribunal, ela foi bastante aplaudida e um de seus admiradores pediu para que ela mantivesse a cabeça erguida. Semanas antes do julgamento, centenas de fãs enviaram cartas ao juiz. ?Fiquei sozinha, só com meus bichinhos de estimação?, escreveu Ruth Ritter. ?Assisti-la fazendo jardinagem, cozinhando e ensinando artesanato já era um grande alívio para mim?.