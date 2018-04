''Martírio'' de opositores dá força a manifestações

Os iranianos mortos nas manifestações contra o resultado da eleição presidencial, como Neda Salehi Agha Soltan, foram transformados em mártires da luta contra o regime em um país onde morrer por uma causa sempre foi considerado algo simbólico e admirável. Majoritariamente xiitas, os iranianos têm em sua cultura o martírio como herança dos tempos de Hussein, filho de Ali e neto de Maomé. Ele e algumas dezenas de seguidores se refugiaram em Karbala (atual Iraque) para lutar contra o califa Yazid I, da dinastia sunita dos Omíadas. Na época, os sunitas saíram vencedores, mas os xiitas reverenciaram Hussein como um mártir e líder espiritual. Até hoje, no Irã, no Líbano e no Iraque, xiitas celebram o episódio na Ashura, uma festa religiosa na qual se autoflagelam. Na Guerra Irã-Iraque (1980-88), o martírio chegou ao seu ponto máximo, com centenas de iranianos se explodindo em ataques suicidas contra forças de Saddam Hussein. O Hezbollah, também xiita, adota a mesma posição de reverência aos mártires. A organização espalha cartazes de pessoas mortas em combate contra Israel pelas cidades e bairros que controla no território libanês. DISPOSTOS A TUDO Nas atuais manifestações, segundo analistas consultados pelo Estado, os mortos também serão martirizados e os jovens - mesmo os de classe média alta e mais educados - estão dispostos a dar a vida para atingir um objetivo, seja este anular o resultado da eleição, derrubar o regime ou mesmo, do outro lado, defender o presidente Mahmoud Ahmadinejad. Claro, eles não pretendem se suicidar, mas podem enfrentar adversários mesmo quando não houver outra saída a não ser receber um tiro. "O conceito de martírio é importante para todos os muçulmanos xiitas, incluindo a classe média iraniana", afirma o especialista em segurança iraniana Thomas Mattair. "As mortes de manifestantes pelas forças de segurança contribuirão para a percepção do povo iraniano de que o governo é injusto e ilegítimo." Nathan Gonzalez, que viveu no Irã e é autor do livro Engaging Iran ("Lidando com o Irã", em tradução livre), disse ao Estado que o martírio ainda ressoa fortemente entre os iranianos. "Esta geração cresceu depois da Revolução Islâmica. Mesmo os que são contra o regime, foram expostos aos valores xiitas, às orações e ao martírio e estão em sintonia com a linguagem e o simbolismo de morrer por uma causa", afirma. O especialista em Irã disse ainda acreditar que muitos deles já provaram estar dispostos a morrer por uma causa. "A questão é se os Mousavis e o Rafsanjanis do mundo farão a parte deles ao continuar promovendo a liderança necessária com o objetivo de uma vitória final", disse, em referência ao candidato opositor Mir Hussein Mousavi e a Akbar Hashemi Rafsanjani, uma das principais lideranças políticas do Irã e inimigo pessoal de Ahmadinejad. Este martírio dos xiitas, por muitos anos, foi ignorado pelos sunitas. Mas os bons resultados do Hezbollah na luta contra a ocupação israelense do sul do Líbano e dos suicidas iranianos contra Saddam Hussein serviram de símbolo para grupos sunitas. Na primeira Intifada palestina não houve atentados suicidas e os palestinos (sunitas e cristãos) faziam o possível para não correr riscos ao lutarem contra os israelenses. Mas o Hamas, sunita, decidiu adotar as táticas dos xiitas nos anos seguintes. O mesmo ocorreu com o Taleban, também sunita, que não via o martírio como algo positivo na luta contra os soviéticos, mas que passou a usar esta técnica contra os americanos e seus aliados no Paquistão e no Afeganistão.