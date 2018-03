Mascarado assalta em sessões do filme 'Batman' Um ladrão tem atacado em sessões do filme Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge no México. Os crimes começaram pouco depois da estreia do filme, marcada pelo massacre cometido por James Holmes em um cinema do Estado americano do Colorado. O bandido mexicano, que age mascarado, já roubou duas salas de exibição.