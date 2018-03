Mascarados matam quatro pessoas na Chechênia Homens mascarados abriram fogo contra centenas de pessoas que aguardavam na fila para retirar o seguro desemprego, na manhã desta segunda-feira, em Starye Atagi, 20 km ao sul de Grony, na Chechênia. Quatro pessoas morreram e outras oito ficaram feridas. Os agressores fugiram. Segundo informou a agência de notícias Itar-Tass, um policial e um funcionário do Serviço de Segurança Federal estão entre os mortos. Os rebeldes separatistas chechenos têm atacado com freqüência alvos russos e simpatizantes do presidente russo Vladimir Putin.