Massachusetts adota medida para proibir casamento gay A Assembléia Legislativa de Massachusetts adotou hoje (uma nova versão de uma emenda à constituição estadual que proíbe os casamentos entre homossexuais e, ao mesmo tempo, legaliza as uniões civis entre pessoas do mesmo sexo. A votação ocorreu no início da terceira etapa de uma assembléia constituinte sobre o polêmico tema. No início deste mês, os legisladores votaram a favor de uma emenda similar. A versão revisada hoje solicitará aos eleitores, de maneira simultânea, que aceitem a proibição de matrimônios entre homossexuais e permitam a legalização das uniões civis entre eles, ao invés de adotar esses dois caminhos de forma separada. Também determina que as uniões civis não outorgarão benefícios federais aos casais gays. A Assembléia deverá realizar outras duas votações antes que a emenda seja aprovada em definitivo. Caso isso venha a ocorrer, ela deverá ser apresentada na legislatura do período de 2005-2006 para últimas considerações antes de ser submetida à votação popular no final de 2006. De acordo com uma ordem da Corte Suprema de Massachussetts, casamentos gays devem ser autorizados em 17 de maio. A emenda constitucional não terá efeito algum neste prazo, mas o governador Mitt Romney tenta postergar de qualquer forma a data com a emenda constitucional.