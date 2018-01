Massacre deixa 12 mortos na Argélia Militantes islâmicos que protagozinam uma insurgência de nove anos na Argélia mataram 12 pessoas durante a noite, informaram nesta terça-feira as forças argelinas de segurança. O ataque ocorreu no vilarejo de Berrouaghia, na região de Medea, cerca de 70 quilômetros ao sul de Argel, acusaram as forças de segurança por meio de um comunicado. Nenhum outro detalhe foi divulgado.