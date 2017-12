Massacre na Colômbia atribuído a rebeldes de esquerda Supostos guerrilheiros de esquerda mataram pelo menos 34 trabalhadores rurais em uma fazenda no nordeste da Colômbia, diz o prefeito local. Os trabalhadores dormiam em redes na fazenda, perto de La Gabarra, 500 km a nordeste de Bogotá, quando um grupo armado derrubou as portas, amarrou-os e executou-os com armas automáticas, disseram autoridades. Pelo menos cinco das vítimas sobreviveram, com ferimentos, e foram hospitalizadas.