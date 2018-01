Matemático que inspirou filme 'Uma mente brilhante' morre em acidente de carro

Nash tinha 86 anos e sua mulher, 82. Eles estavam em um táxi que se envolveu em um acidente no sábado, na New Jersey Turnpike, de acordo com informações da polícia local. Uma autoridade policial disse que aparentemente o casal estava sem cinto de segurança, no momento do acidente.

De acordo com o jornal Washington Post, o casal vivia em Princeton Junction, Nova Jersey. O jornal lembra a trajetória do matemático, que, ainda um estudante de graduação em Princeton, produziu um trabalho de 27 páginas sobre a teoria dos jogos considerado um dos mais celebrados nesse campo. Antes de ser reconhecido academicamente, porém, ele sofreu problemas de saúde e teve uma esquizofrenia diagnosticada, sofrendo com alucinações.

Nash conseguiu, porém, controlar o problema, após uma longa batalha. Em 1998, lançou o livro "Uma mente brilhante", que foi adaptado para o cinema três anos depois, com o ator Russell Crowe no papel do matemático. A obra levou quatro prêmios Oscar, incluindo o de melhor filme, na cerimônia realizada em 2002. Crowe foi indicado, mas não levou. O Washington Post lembra que o filme fez de Nash uma celebridade internacional, talvez o matemático mais famoso na história recente para o público leigo. (Gabriel Bueno da Costa, com agências internacionais)