Matéria falsa de 1º de abril causa pânico na Jordânia

O prefeito de Jafr, Mohammed Mleihan, foi surpreendido pela notícia e enviou equipes de busca para procurar os alienígenas. "Estudantes não foram para a escola, seus pais estavam com medo e eu quase evacuei a cidade de 13 mil moradores", disse Mleihan. "As pessoas temiam que os alienígenas as atacassem." Um funcionário de segurança jordaniano afirmou, em condição de anonimato, que um plano de emergência quase foi decretado em Jafr.

Mleihan disse que pode processar o diário por sua "mentira", mas lembrou que o jornal pediu desculpas pela inconveniência causada pela piada. O editor-chefe do "Al Ghad", Moussa Barhoumeh, tentou acalmar as coisas, afirmando que a matéria ganhou "proporções muito grandes". "Nós queríamos divertir, e não assustar as pessoas."

Guerra dos Mundos

Orson Welles provocou pânico semelhante, em 1937, com sua famosa leitura no rádio de "Guerra dos Mundos". A interpretação ao vivo da falsa notícia de uma invasão marciana provocou histeria entre os ouvintes, que pensaram que se tratava da narração de um ataque verdadeiro.