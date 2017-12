Material para produzir armas químicas é encontrado As tropas americanas no Afeganistão encontraram, perto da base onde estão, em Kandarah, material que poderia servir para criar armas radioativas, biológicas e químicas, informou a emissora de TV CNN. O repórter, que está na região acompanhando a visita do secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, disse que o material foi encontrado há 5 km a leste de Kandarah, antigo centro espiritual do Taliban, onde se escondeu o terrorista Osama bin Laden e os membros da Al-Qaeda. O lugar é um entre vários no Afeganistão que o serviço de inteligência americana acredita que os membros da Al-Qaeda estiveram trabalhando em tecnologia para desenvolver armar de destruição em massa.