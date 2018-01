Material químico encontrado no Iraque era pesticida Um oficial da inteligência militar norte-americana informou que os tambores encontrados pela 101ª Divisão de Infantaria, e que se supunha conter gás de nervos, na verdade continha apenas pesticidas. "Eles pensavam que era gás de nervos. É o que os testes preliminares mostraram. Mas é pesticida", afirmou o capitão Adam Mastrianni. Segundo ele, passam bem todos os soldados que haviam sofrido mal-estar depois de os tambores serem encontrados em Hadiyah. As informações são da France Presse, citada pelo jornal norte-americano The Village Voice.